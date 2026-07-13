Coupe du monde 2026 - Mexique : à l'assaut d'un record Guinness des autocollants

Des milliers de personnes se sont rassemblées dimanche sur le Zócalo de Mexico pour échanger des autocollants de la Coupe du monde de football 2026 dans l’espoir d’établir un record du monde Guinness.

Cet événement, organisé par Panini, une entreprise spécialisée dans les albums d’autocollants, avait pour objectif de réaliser le plus grand échange simultané d’autocollants représentant les joueurs et les équipes de la Coupe du monde.

Des personnes de tous âges ont échangé des autocollants, et certains participants ont réussi à compléter leur album.

La plupart des autocollants n’ont pas de valeur en soi, même si les plus anciens — comme ceux marquant les débuts de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo — peuvent se vendre à des centaines de dollars.

Tout l’intérêt réside dans le fait d’essayer de remplir l’album de la Coupe du monde.

« Peu importe que l’album soit rempli ou non, je suis venu pour profiter des activités et de l’ambiance », a déclaré Victor González, qui n’avait pas pu assister au Fan Fest auparavant en raison de la foule trop importante.

Pour beaucoup, l’attrait réside en partie dans le sentiment de communauté et les liens familiaux qui se créent lors de cet événement d’échange.

« L’achat des autocollants représente un investissement important, alors je pense que le fait d’être entourée de tant de personnes partageant le même objectif aide à compenser le coût », a déclaré Gabriela Pineda, qui complète l’album de la Coupe du monde avec son fils de 7 ans.