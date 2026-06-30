Mondial 2026 : les supporters marocains aux anges après la qualification

Le Maroc a une nouvelle fois démontré sa résilience en éliminant les Pays-Bas au terme d'une séance de tirs au but haletante (3-2), après un match nul 1-1 conclu au bout du suspense.

Les supporters marocains ont célébré tard dans la nuit un succès retentissant, obtenu face à une sélection néerlandaise qui n'avait jamais quitté une Coupe du monde aussi tôt, après avoir atteint au minimum les huitièmes de finale lors de ses onze précédentes participations.

Les Oranje avaient pourtant pris l'avantage à la 72e minute grâce à Cody Gakpo, servi par Crysencio Summerville. Ému, l'attaquant de 27 ans a fondu en larmes après son but, quelques jours après avoir annoncé avec sa compagne la perte de leur enfant à naître. Alors que les Pays-Bas semblaient tenir leur qualification, Issa Diop a égalisé à la 91e minute d'une tête puissante sur un centre de Chemsdine Talbi, envoyant les deux équipes en prolongation.

Les trente minutes supplémentaires n'ont pas permis de les départager. Lors de la séance de tirs au but, le tournant est intervenu lorsque le gardien marocain Yassine Bounou a repoussé la tentative de Summerville de la main gauche alors que le score était de 2-2 après quatre séries. Ismael Saibari a ensuite transformé le tir décisif, offrant la qualification aux Lions de l'Atlas.

Dans les rues, la joie des supporters marocains contrastait avec la déception des fans néerlandais. « Les joueurs marocains ont fait preuve de courage. Ils sont revenus au score, ont tenu pendant les prolongations et ont été formidables aux tirs au but. Nous avons déjà prouvé contre Haïti que nous savions revenir, et maintenant contre les Pays-Bas. Nous pouvons aussi battre le Canada », s'est réjoui Ahmed Yanouri, supporter marocain de 66 ans.

Côté néerlandais, Niels Veldhoven, 33 ans, reconnaissait la supériorité adverse : «Le Maroc a été meilleur et méritait de gagner. Nous avons eu beaucoup de chance que notre gardien nous sauve à plusieurs reprises. »

Le Maroc retrouvera désormais le Canada samedi à Houston avec l'ambition de poursuivre un parcours qui rappelle déjà son exceptionnelle épopée jusqu'en demi-finales lors du Mondial 2022 au Qatar.