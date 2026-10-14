Vatican : le pape Léon XIV en convalescence après l'ablation d'une tumeur

Vatican
Le pape Léon XIV, âgé de 71 ans, a subi mardi une intervention chirurgicale de 90 minutes au cours de laquelle une tumeur cancéreuse a été retirée de son poumon droit.
Le Vatican a indiqué qu’il s’était réveillé normalement après l'opération qui s’est déroulée sans aucune complication, précisant que des examens complémentaires étaient en cours afin de déterminer si le cancer s'était propagé.
« Afin de garantir que l’intervention soit radicale, le lobe inférieur du poumon droit a été retiré », a précisé le Vatican dans un communiqué.
L’opération « a confirmé le diagnostic d’un adénocarcinome pulmonaire, comme le laissaient présager les examens préopératoires », a-t-il ajouté.
Léon XIV était entré à l’hôpital en souriant et en saluant la foule plus tôt mardi, quelques heures avant l’opération. Il est hospitalisé à l’hôpital Gemelli de Rome.
Le Vatican a indiqué que la convalescence devrait durer une semaine. Ses audiences ont été annulées jusqu’au 20 octobre et cette opération soulève des interrogations quant à la possibilité pour le pape d’effectuer une longue visite en Amérique latine le mois prochain.
Cette intervention chirurgicale marque la première hospitalisation de Léo depuis qu’il est à la tête de l’Église catholique, le 8 mai 2025.
Dans une annonce surprise faite dimanche après la prière de l’Angélus, Léon a déclaré à la foule rassemblée sur la place Saint-Pierre que les médecins avaient découvert un nodule « à un stade très précoce » lors d’examens médicaux.
01:12
RDC : l'épidémie d'Ebola dépasse la barre des 9 000 cas
01:05
Hépatite B : la Guinée-Bissau autorise un essai clinique controversé sur les bébés
02:00
Kenya : "pas d'épidémie d'Ebola à ce stade", affirme Africa CDC
00:57
Afrique du Sud : l'ex-président Jacob Zuma est hospitalisé
02:04
Au Zimbabwe, des cliniques mobiles tentent de répondre aux besoins des ados
00:58
Kenya : un patient suspecté d'avoir contracté Ebola testé négatif