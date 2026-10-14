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Vatican : le pape Léon XIV en convalescence après l'ablation d'une tumeur

Le pape Léon XIV arrive mardi 13 octobre 2026 à la polyclinique Agostino Gemelli de Rome, où il doit subir une intervention chirurgicale visant à retirer un nodule pulmonaire.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AP

Vatican

Le pape Léon XIV, âgé de 71 ans, a subi mardi une intervention chirurgicale de 90 minutes au cours de laquelle une tumeur cancéreuse a été retirée de son poumon droit.

Le Vatican a indiqué qu’il s’était réveillé normalement après l'opération qui s’est déroulée sans aucune complication, précisant que des examens complémentaires étaient en cours afin de déterminer si le cancer s'était propagé.

« Afin de garantir que l’intervention soit radicale, le lobe inférieur du poumon droit a été retiré », a précisé le Vatican dans un communiqué.

L’opération « a confirmé le diagnostic d’un adénocarcinome pulmonaire, comme le laissaient présager les examens préopératoires », a-t-il ajouté.

Léon XIV était entré à l’hôpital en souriant et en saluant la foule plus tôt mardi, quelques heures avant l’opération. Il est hospitalisé à l’hôpital Gemelli de Rome.

Le Vatican a indiqué que la convalescence devrait durer une semaine. Ses audiences ont été annulées jusqu’au 20 octobre et cette opération soulève des interrogations quant à la possibilité pour le pape d’effectuer une longue visite en Amérique latine le mois prochain.

Cette intervention chirurgicale marque la première hospitalisation de Léo depuis qu’il est à la tête de l’Église catholique, le 8 mai 2025.

Dans une annonce surprise faite dimanche après la prière de l’Angélus, Léon a déclaré à la foule rassemblée sur la place Saint-Pierre que les médecins avaient découvert un nodule « à un stade très précoce » lors d’examens médicaux.

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