Opéré d’un cancer, le pape Léon XIV pourrait se rétablir en deux semaines

Le pape Léon XIV pourrait retrouver une activité normale dans un délai de deux à trois semaines après son opération d'un cancer du poumon.

Selon un spécialiste italien, les techniques chirurgicales mini-invasives permettent une récupération rapide et présentent peu de risques de complications.

Le pape Léon XIV poursuit sa convalescence après une intervention chirurgicale destinée à retirer une masse cancéreuse de son poumon. Selon les informations communiquées par le Vatican, les premiers examens postopératoires sont rassurants et le souverain pontife de 71 ans montre des signes encourageants de rétablissement.

Le chef de l'Église catholique a notamment recommencé à marcher, à s'alimenter normalement et à pratiquer des exercices respiratoires.

Une récupération possible en 15 à 20 jours

Selon Piercarlo Gentile, chef du service de radiothérapie oncologique à l'hôpital San Pietro Fatebenefratelli, à Rome, les techniques de chirurgie thoracique mini-invasive favorisent une récupération relativement rapide.

« Aujourd'hui, nous privilégions les interventions beaucoup moins invasives. En 48 à 72 heures, le patient peut se lever et respirer de manière autonome. La convalescence peut durer entre 15 et 20 jours, mais elle se déroule ensuite de façon relativement sereine », explique le spécialiste.

Cette estimation concerne la récupération après l'intervention chirurgicale et ne préjuge pas de l'évolution du cancer.

Des complications postopératoires jugées rares

Le médecin italien souligne que les risques de complications après ce type d'intervention restent généralement limités.

« Des douleurs peuvent apparaître au niveau de la plèvre, dont les terminaisons nerveuses sont sollicitées pendant l'opération. Il peut également y avoir un léger épanchement pleural ou un retard dans le déploiement complet du poumon. Les infections sont très rares », précise Piercarlo Gentile.

Le Vatican rassurant sur l'état de santé du pape

Les médecins du souverain pontife, Luigi Carbone et Stefano Margaritora, ont indiqué que les analyses sanguines et la radiographie thoracique réalisées après l'opération présentaient des résultats normaux.

Le pape a également repris une alimentation régulière et commencé des séances de physiothérapie respiratoire, conformément au programme de récupération établi par son équipe médicale.

L'intervention a révélé un adénocarcinome pulmonaire, la forme la plus fréquente de cancer du poumon.

Des examens complémentaires restent toutefois nécessaires pour déterminer si la maladie s'est propagée et si d'autres traitements devront être envisagés.

Si les premiers résultats sont encourageants, le pronostic à plus long terme dépendra notamment de ces analyses.