Soudan : al-Burhane réaffirme son engagement envers les efforts de paix américains

Le président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a déclaré jeudi avoir écrit au président américain Donald Trump pour réaffirmer l'engagement du Soudan envers les efforts de Washington visant à instaurer la paix dans ce pays déchiré par la guerre.

Le soudanais a tenu ces propos sur X, la plateforme de réseaux sociaux américaine.

Ces déclarations interviennent quelques jours après que Massad Boulos, conseiller principal américain, a condamné une frappe de drone survenue le 9 octobre et qui a tué au moins 12 civils à An Nuhud, dans le Kordofan occidental.

La Force conjointe des groupes armés alliés à l’armée soudanaise a annoncé le 5 octobre que ses forces et l’armée avaient pris le contrôle de Bir Saliba, dans le Darfour-Ouest, après avoir combattu les Forces de soutien rapide (RSF).

Le Soudan est en proie à une guerre opposant l’armée aux Forces de soutien rapide (RSF), une milice paramilitaire, depuis avril 2023, un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé des millions de personnes.