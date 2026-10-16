Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Soudan : al-Burhane réaffirme son engagement envers les efforts de paix américains

Abdel-Fattah Al-Burhan Abdelrahman Al-Burhan, président du Conseil souverain de transition du Soudan, s'exprime devant la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU 21/09/23   -  
Copyright © africanews
Craig Ruttle/Copyright The AP 2023
By Rédaction Africanews

and AA

Soudan

Le président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a déclaré jeudi avoir écrit au président américain Donald Trump pour réaffirmer l'engagement du Soudan envers les efforts de Washington visant à instaurer la paix dans ce pays déchiré par la guerre.

Le soudanais a tenu ces propos sur X, la plateforme de réseaux sociaux américaine.

Ces déclarations interviennent quelques jours après que Massad Boulos, conseiller principal américain, a condamné une frappe de drone survenue le 9 octobre et qui a tué au moins 12 civils à An Nuhud, dans le Kordofan occidental.

La Force conjointe des groupes armés alliés à l’armée soudanaise a annoncé le 5 octobre que ses forces et l’armée avaient pris le contrôle de Bir Saliba, dans le Darfour-Ouest, après avoir combattu les Forces de soutien rapide (RSF).

Le Soudan est en proie à une guerre opposant l’armée aux Forces de soutien rapide (RSF), une milice paramilitaire, depuis avril 2023, un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé des millions de personnes.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.