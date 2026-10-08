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Soudan du Sud : Pretoria soutient le processus électoral

Photo d'archive du 25 mai 2019 : le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, arrive pour la cérémonie d'investiture de Cyril Ramaphosa au stade Loftus Versfeld de Pretoria.   -  
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By Ali Bamba

avec AP

Sud-Soudan

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est entretenu mercredi à Tshwane avec le président sud-soudanais Salva Kiir Mayardit. Les discussions ont porté principalement sur les préparatifs des élections prévues en décembre au Soudan du Sud et sur le fragile processus de paix dans ce pays.

Cette rencontre intervient quelques jours après que M. Ramaphosa, en sa qualité de président du Comité ad hoc de haut niveau de l’Union africaine sur le Soudan du Sud, a animé des discussions régionales visant à déterminer si le pays était prêt pour le scrutin du 22 décembre.

Les dirigeants ont abordé la mise en œuvre de l’Accord de paix revitalisé de 2018, le dialogue politique et les préparatifs des élections, l’Afrique du Sud devant apporter son soutien au processus électoral.

M. Ramaphosa a exhorté le Soudan du Sud à relever les défis politiques, sécuritaires et logistiques qui subsistent afin de garantir que les élections se déroulent dans le calme et soient crédibles et inclusives.

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