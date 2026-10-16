Guerre au Moyen-Orient : les USA annoncent de nouvelles sanctions contre l'Iran

Les États-Unis ont annoncé jeudi une nouvelle série de sanctions visant des acteurs liés à l’Iran. Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC), rattaché au département américain du Trésor, a ajouté 16 personnes et 11 entités à sa liste des ressortissants spécialement désignés (SDN).

Parmi les cibles figurent plusieurs institutions financières, des sociétés de change ainsi que des entreprises actives dans les secteurs de l’énergie et du commerce. Ces sanctions entraînent notamment le gel des avoirs détenus par ces acteurs sous juridiction américaine et restreignent leurs possibilités de transactions internationales.

L’OFAC n’a pas précisé dans le détail les activités reprochées à chaque entité ciblée, mais ces mesures s’inscrivent dans la politique de Washington visant à limiter les réseaux économiques et financiers associés à l’Iran.

Le département américain du Trésor a également publié une licence générale autorisant la liquidation de certaines opérations impliquant la Banque internationale de développement pour l’investissement et le financement.

Cette nouvelle décision intervient alors que les relations entre Washington et Téhéran restent marquées par de fortes tensions, notamment autour des activités nucléaires iraniennes et des réseaux économiques soumis aux restrictions américaines.