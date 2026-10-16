Les économies africaines surmontent la crise énergétique, selon le FMI

Selon le Fonds Monétaire International, les économies africaines affichent de bons résultats malgré les répercussions de la guerre en Iran. Mais si ces dernières ont réussi à surmonter la crise énergétique, la baisse de l’aide a toutefois rendu le continent vulnérable à de futurs chocs.

Le FMI prévoit une croissance de 4,5 % en Afrique cette année, soit un chiffre légèrement supérieur à ses estimations précédentes, qui devrait remonter à 5 % en 2027. Mais l’aide au développement destinée au continent a fortement chuté l’année dernière et devrait encore baisser de 12 % cette année, a déclaré Zeine Zeidane, responsable du département Afrique du FMI, lors d’une réunion du FMI et de la Banque mondiale à Bangkok.

Cette situation laisse à la région peu de marge de manœuvre pour absorber un nouveau choc. «Une nouvelle perturbation de l’approvisionnement énergétique, une forte augmentation de l’aversion au risque à l’échelle mondiale ou un El Niño puissant pourraient tous intensifier les pressions », a-t-il déclaré aux journalistes.

La persistance des conflits et de l’insécurité constitue un autre frein à l’économie régionale, représentant une menace pour la sécurité alimentaire dans certaines régions. « Dans l’ensemble, les risques restent nettement orientés à la baisse et les défis sont importants, mais la capacité de la région à s’adapter et à aller de l’avant l’est tout autant », a déclaré M. Zeidane.

De nombreux pays africains ont mis en œuvre des réformes visant à renforcer leur résilience économique, et certains bénéficient de la flambée des prix de leurs exportations de minerais essentiels utilisés dans les technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle. Le FMI a exhorté ces pays à utiliser ces recettes exceptionnelles à bon escient et à adopter l’IA pour améliorer leur compétitivité.

La Guinée dispose de riches ressources minérales, mais la moitié de sa population vit dans la pauvreté. Le gouvernement mise sur le projet de minerai de fer de Simandou pour relancer l’économie.

Le Burkina Faso, grand exportateur d’or, a inauguré sa première raffinerie d’or alors que son gouvernement dirigé par l’armée cherche à renforcer sa souveraineté économique après avoir rompu ses liens avec ses partenaires occidentaux traditionnels.

Partout en Afrique de l’Ouest, les gouvernements s’efforcent de reprendre le contrôle de leurs ressources naturelles en révisant les codes miniers, en interdisant les exportations de matières premières et en renforçant la participation de l’État. La Guinée et le Ghana ont récemment restreint leurs exportations d’or. Le Mali a annoncé la construction d’une raffinerie d’or en collaboration avec le groupe russe Yadran, tandis que la Côte d’Ivoire a fait savoir qu’elle en ouvrirait une l’année prochaine**.**