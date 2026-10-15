Sénégal : Washington veut restructurer la dette en moins d’un an

Les États-Unis souhaitent accélérer la restructuration de la dette du Sénégal, avec un objectif : boucler le processus en moins d’un an.

À Bangkok, en marge des réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, la sous-secrétaire américaine au Trésor, Erin Browne, a salué les avancées réalisées dans ce dossier.

Washington considère le Sénégal comme un exemple encourageant dans la mise en œuvre du Cadre commun du G20, destiné à faciliter la restructuration des dettes souveraines.

L’objectif est de permettre à Dakar de retrouver une trajectoire financière soutenable, grâce à des négociations rapides et transparentes avec ses créanciers.

De son côté, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, s’est montrée optimiste sur l’issue des discussions.

L’institution prévoit également d’accompagner le Sénégal dans le cadre d’un programme financier de 2,2 milliards de dollars, encore en négociation.

Après les longues procédures observées en Zambie et au Ghana, les partenaires internationaux veulent désormais accélérer le traitement des crises de la dette africaine.