Sénégal : le FMI optimiste sur un accord avec les créanciers malgré les incertitudes

Le Fonds monétaire international (FMI) se montre confiant quant à l’issue des discussions entre le Sénégal et ses créanciers sur le traitement de sa dette. À Bangkok, où se tiennent les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, la directrice générale de l’institution, Kristalina Georgieva, a estimé mercredi que Dakar pouvait parvenir à un accord.

Pour la responsable du FMI, le dossier sénégalais représente un test important pour les nouveaux mécanismes internationaux de restructuration de dette. Elle affirme que les principaux créanciers comprennent l’enjeu et souhaitent démontrer que les procédures peuvent désormais être plus rapides et plus efficaces.

« Il s’agit d’un cas test », a déclaré Kristalina Georgieva, en référence aux nouvelles pratiques développées dans le cadre de la Table ronde mondiale sur la dette souveraine. Le Cadre commun du G20, lancé en 2020 pour coordonner les restructurations, avait été critiqué pour la lenteur des négociations dans plusieurs pays, notamment la Zambie et le Ghana.

Une dette réévaluée à 130 % du PIB

Le Sénégal cherche à rétablir la confiance après une crise financière déclenchée en 2024 par la découverte d’emprunts publics non déclarés sous l’ancienne administration. Les audits réalisés depuis ont conduit à une réévaluation importante du niveau d’endettement du pays, estimé désormais à environ 130 % du PIB en intégrant notamment les entreprises publiques et les garanties de l’État.

Cette situation avait entraîné la suspension d’un précédent programme du FMI et une dégradation de la confiance des investisseurs internationaux.

En septembre, Dakar et les services du Fonds ont conclu un accord préliminaire pour un nouveau programme de financement de 2,2 milliards de dollars sur trois ans. Toutefois, son approbation définitive par le conseil d’administration du FMI reste conditionnée à la correction des données financières et à l’obtention de garanties suffisantes auprès des créanciers.

Des discussions encore longues

Les autorités sénégalaises espèrent un premier décaissement dès novembre et un accord de principe avec leurs partenaires financiers avant la fin de l’année. Mais aucun calendrier officiel n’a encore été annoncé par le FMI.

Dakar propose une organisation des négociations autour de quatre groupes de créanciers : les prêteurs bilatéraux, les détenteurs d’obligations internationales, les banques commerciales et les institutions régionales. Le gouvernement souhaite également préserver les emprunts en francs CFA afin d’éviter une déstabilisation du marché financier régional.

Mais les discussions pourraient prendre plus de temps que prévu. Certains créanciers privés, qui détiennent une partie importante des obligations sénégalaises, ont déjà exprimé leurs réserves concernant une éventuelle réduction du montant de la dette à rembourser.

L’optimisme affiché par le FMI constitue un signal positif pour Dakar, mais l’issue des négociations dépendra encore des compromis acceptés par chaque catégorie de créanciers.