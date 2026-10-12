Thailande : ouverture des Assemblées générales du FMI et de la Banque mondiale

C’est l’un des grands rendez-vous de l’économie mondiale. Les Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale ont débuté ce lundi à Bangkok, en Thaïlande.

Pendant une semaine, plus 15 000 décideurs politiques, économistes ou encore chefs d’entreprises venus du monde entier participent à des conférences, des tables rondes et des réunions pour parler économie mondiale, marchés financiers, financement du développement et technologies émergentes.

Au menu des discussions notamment, le blocage du détroit d’Ormuz qui a créé une crise énergétique mondiale, les effets du phénomène météorologique El Niño et l’intelligence artificielle qui accapare les flux financiers.

Ces discussions ont pour objectif d’explorer les moyens de libérer davantage le potentiel d’investissement et de faire progresser le développement des infrastructures, créant ainsi de nouveaux moteurs de croissance économique et de création d’emplois.

En tant que pays hôte, la Thaïlande espère renforcer sa visibilité internationale et se présenter comme un pôle économique régional et une destination de choix pour les grandes conférences internationales.