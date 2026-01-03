Kenya : quatre personnes prises au piège après l'effondrement d'un immeuble

Un immeuble de plusieurs étages en construction s’est effondré vendredi dans le quartier de South C, à Nairobi au Kenya. Quatre personnes seraient coincées sous les décombre selon les autorités kenyanes.

Safia Ali Aden, la sœur d'une des personnes prises au piège, a déclaré à la presse j que son frère lui avait passé un coup de téléphone depuis l'intérieur du bâtiment qui s'est effondré. Elle dénonce le laxisme des autorités concernant l’aide aux personnes prises au piège.

"J'ai un frère sous les décombres. Il est pris au piège depuis hier soir, à partir de 4h30, Le gouvernement du comté agit lentement et, en tant que proches, nous sommes inquiets. Nous avons donc besoin que les choses s’accélèrent pour que nous puissions retrouver le membre de notre famille.'', explique-t-elle.

Selon la Croix-Rouge kenyane, une équipe d'intervention était sur les lieux pour "gérer la situation". Les secours étaient sur le terrain. A l’aide des pelleteuses, ils tentaient de retrouver les infortunés coincés sous les gravats. Les autorités ont donné des précisions sur les personnes recherchées.

"Le chauffeur de taxi attendait un client et il y avait deux piétons qui se tenaient là, et il les a vus se faire piéger lorsque le bâtiment s'est effondré. Nous avons donc toujours deux gardiens et deux piétons pris au piège. Dans le taxi, il n'y avait personne.'', a déclaré Geoffrey Ruku, ministre kenyan des Travaux publics.

Les autorités n'ont pas commenté dans l'immédiat la cause probable du sinistre. Les effondrements d'immeubles sont fréquents à Nairobi, où les logements sont très demandés et où des promoteurs peu scrupuleux contournent souvent les réglementations ou violent tout simplement les codes de la construction.

Après l'écroulement de huit immeubles qui a tué 15 personnes au Kenya en 2015, la présidence a ordonné un audit des bâtiments dans tout le pays pour vérifier s'ils étaient conformes au code.