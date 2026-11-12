États-Unis : au moins deux morts dans l'effondrement d'un immeuble à Brooklyn

Un immeuble abritant des logements et des commerces au 1321 Flatbush Avenue, à New York, s'est effondré dans une fosse creusée sur un chantier voisin, au 2625 Bedford Avenue. L'effondrement a également arraché une partie de la façade du bâtiment adjacent, au 1323 Flatbush Avenue, laissant apparaître des pièces entières et leur mobilier depuis la rue. Les images aériennes montrent des dizaines de pompiers fouillant les décombres à mains nues, épaulés par des scies électriques, des drones et des camions aspirateurs spécialisés. Vers 18 h 30, les secouristes ont extrait vivante des gravats une femme enceinte couverte de poussière, consciente et capable de parler, avant de l'évacuer sur une civière vers une ambulance. Son mari a révellé qu'elle était enceinte de six mois. Selon le maire de New York, Zohran Mamdani, au moins dix personnes ont été hospitalisées, dont quatre dans un état critique. Les pompiers new-yorkais font état de 17 blessés, parmi lesquels sept enfants. Un pompier a également été légèrement blessé. Environ 250 pompiers et ambulanciers ont été mobilisés. Des travaux d'excavation étaient en cours au pied de l'immeuble au moment du drame, a indiqué le responsable municipal des bâtiments, Ahmed Tigani. Les causes de l'effondrement restent à déterminer. Le chef des pompiers, John Esposito, a prévenu que le nombre de personnes encore portées disparues était inconnu et que les recherches pourraient se poursuivre plusieurs jours.