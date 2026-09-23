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Cameroun : un projet hôtelier de 220 milliards de FCFA à Douala

Cameroun : un projet hôtelier de 220 milliards de FCFA à Douala
Douala, capitale économique du Cameroun   -  
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ArnoBOUJIKA
By Rédaction Africanews

Cameroun

Porté par ALS Group et destiné à être exploité par Kempinski Hotels, le complexe représente un investissement global de 220 milliards de FCFA, avantages fiscaux et douaniers compris.

Implanté sur près de deux hectares dans le centre d’affaires de Douala, il comprend un hôtel de 214 chambres et suites, 35 appartements hôteliers et environ 17 000 m² de bureaux de catégorie Grade A. Le programme prévoit également des espaces de conférence, des restaurants, des commerces, une galerie d’art et des équipements de loisirs.

Selon les promoteurs, le financement repose à 55 % sur des fonds propres et à 45 % sur des emprunts. Le calendrier annoncé prévoit 36 mois de travaux, dont 31 mois pour la construction et cinq mois pour l’installation des équipements. Le projet table par ailleurs sur 3 000 emplois pendant la phase de chantier et 4 000 emplois directs et indirects lors de son exploitation.

Après plusieurs années de préparation, la première pierre va être posée ce vendredi à Bonanjo, sous la présidence du Premier ministre, Joseph Dion Ngute.

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