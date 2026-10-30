Kenya : un premier corps retrouvé dans un immeuble effondré à Nairobi

Un premier corps a été retrouvé vendredi sous les décombres d’un immeuble de plusieurs étages qui s’est effondré il y a une semaine dans la capitale kenyane, alors que 16 personnes sont toujours portées disparues.

Le corps d’une femme a été retrouvé gravement mutilé après avoir été écrasé par le béton et l’acier massifs qui composaient cet immeuble de 18 étages situé dans le quartier commercial très animé d’Eastleigh, à Nairobi. Les autorités ont déployé des caméras thermiques pour faciliter les recherches parmi les décombres.

L'immeuble, qui était en cours de construction, s'est effondré vendredi dernier.

Le gouverneur de Nairobi, Johnson Sakaja, a déclaré que l'immeuble ne disposait pas des autorisations de construction requises. Il a ajouté que la location de locaux commerciaux déjà achevés au rez-de-chaussée et au sous-sol était illégale, car la réglementation exige que les bâtiments soient inspectés et obtiennent un certificat d'occupation avant d'être occupés.

Des familles qui espèrent que leurs proches restent vivants sous les décombres campent depuis une semaine sur le site de l'effondrement, dans l'espoir de recevoir de bonnes nouvelles.

Mais certains proches des disparus ont commencé à perdre espoir après l'expiration du délai critique de 72 heures suivant la catastrophe. Elles ont déclaré douter de plus en plus que leurs proches puissent survivre plus de trois jours sous les décombres.

Aucun survivant n'a été extrait des gravats depuis samedi. Les quatre personnes secourues plus tôt ont raconté leurs heures passées, prises au piège, sous la structure effondrée.

En début de semaine, les autorités ont déployé une technologie d'imagerie thermique fournie par une équipe chinoise afin de faciliter les recherches. Les responsables ont indiqué que cet équipement avait détecté deux personnes sous les décombres.