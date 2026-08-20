Evergrande : la chute du magnat de l’immobilier chinois

Le promoteur immobilier chinois Hui Ka Yan, fondateur du groupe Evergrande, a été condamné à la prison à perpétuité et les sociétés ont été condamnées à une amende totale de 2 milliards de dollars, a annoncé jeudi un tribunal de la ville de Shenzhen, dans le sud du pays.

Cette décision marque une étape importante dans la saga d'Evergrande, qui s'est effondré avec plus de 300 milliards de dollars de dettes lorsque les autorités chinoises ont pris des mesures sévères contre le recours excessif à l'endettement dans le secteur immobilier en 2020.

Cela a provoqué une crise chez de nombreux promoteurs et entraîné un ralentissement du marché immobilier qui pèse depuis lors sur l'économie dans son ensemble.

Le tribunal populaire intermédiaire de Shenzhen a reconnu Hui, également connu sous le nom de Xu Jiayin, et Evergrande coupables d’avoir commis une fraude financière à grande échelle en gonflant les actifs du groupe et en dissimulant ses passifs.

Dans un communiqué, le tribunal a également indiqué que Hui avait abusé de ses fonctions pour orchestrer une fraude financière et détourner les actifs de l’entreprise.

Les fils de Hui, Xu Tenghe et Xu Zhijian, ont également été condamnés aux côtés de hauts dirigeants d’Evergrande et d’autres personnes liées au groupe pour des chefs d’accusation comprenant la collecte illégale de dépôts auprès du public, la fraude lors de levées de fonds et l’utilisation illégale de fonds, a indiqué l’agence de presse officielle chinoise Xinhua.

Au total, plus de 50 personnes ont été condamnées à des peines d'emprisonnement allant de 22 mois à 18 ans, a précisé Xinhua, sans toutefois fournir de détails sur la répartition des peines.

Le groupe Evergrande s'est vu infliger une amende de 8,82 milliards de yuans (1,31 milliard de dollars) et Evergrande Real Estate Group une amende de 7 milliards de yuans (1,04 milliard de dollars), a indiqué le tribunal dans un communiqué.

M. Hui a été condamné à une amende de 47 millions de yuans (6,5 millions de dollars) en 2024 et s'est vu interdire à vie l'accès aux marchés boursiers chinois par la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières pour avoir, entre autres, gonflé les résultats financiers de l'entreprise.

Autrefois considéré comme l’homme le plus riche de Chine, Hui était propriétaire du club de football Guangzhou Evergrande.

À une certaine époque, lui et ses sociétés étaient impliqués dans des investissements et la construction de parcs d’attractions et de véhicules électriques.