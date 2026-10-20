Égypte : un accident d'autocar fait 13 morts et 34 blessés

Un camion a percuté un car de tourisme à l'ouest de la capitale égyptienne mardi, faisant 13 morts et 34 blessés, ont rapporté les médias officiels. La tragique collision s’est produite sur la route du désert occidental reliant Le Caire à Assiout.

L’accident a laissé à l’arrière du camion des débris considérables provenant de l’autocar. La partie avant du véhicule de tourisme a été arrachée et des sièges de passagers ont été éparpillés sur le bord de la route.

Le journal Al-Ahram a indiqué que les blessés étaient pris en charge dans un hôpital de Gizeh et qu’une enquête était en cours pour déterminer la cause de l’accident.

Les accidents de la route sont fréquents en Égypte et sont souvent attribués à une conduite imprudente, à un mauvais entretien des infrastructures et à une application inégale de la loi.

L'année dernière, près de 6 000 personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la route à travers le pays, selon l'agence nationale des statistiques égyptienne.

Le mois dernier, un accident de bus dans le Sinaï a fait 22 morts, dont 10 touristes jordaniens.

En août, au moins 18 personnes, dont de nombreux enfants, ont trouvé la mort dans le nord de l'Égypte lors d'une collision entre deux camionnettes transportant des journaliers agricoles.