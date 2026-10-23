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Kenya : un immeuble en construction s’effondre à Nairobi

Un immeuble à plusieurs étages s’effondre à Nairobi.   -  
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By Africanews

Kenya

Au Kenya, un immeuble de plusieurs étages en construction s’est effondré vendredi dans le quartier d’Eastleigh, à Nairobi, faisant craindre des victimes.

L’effondrement, survenu vers 13 h 40, a provoqué un immense nuage de poussière dans ce secteur très fréquenté de la capitale kényane.

La Croix-Rouge a rapidement dépêché des équipes de secours sur place, alors que plusieurs personnes pourraient être coincées sous les décombres, selon les médias locaux.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent une foule rassemblée autour du bâtiment effondré. Des pillages ont également été signalés sur les lieux.

Le nombre exact d’étages reste incertain. Certaines informations évoquent un immeuble pouvant atteindre 18 niveaux.

Ce nouvel effondrement intervient dans un contexte de forte expansion immobilière à Nairobi, où les constructions de grande hauteur se multiplient pour répondre à la croissance démographique. À ce stade, aucun bilan officiel des victimes n’a été communiqué.

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