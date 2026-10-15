Cameroun : Samuel Eto’o visé par des accusations de détournements de fonds

Au Cameroun, la gestion financière de plusieurs matchs amicaux des Lions indomptables fait l’objet de nouvelles accusations. L’Association des Clubs de Football Amateur du Cameroun (ACFAC) a saisi le Tribunal criminel spécial afin de demander des éclaircissements sur l’utilisation des fonds liés à quatre rencontres internationales.

Les matchs concernés sont ceux disputés par la sélection camerounaise face à l’Ouzbékistan, la Corée du Sud, le Mexique et la Russie, notamment les rencontres Russie-Cameroun et Mexique-Cameroun en 2023.

Au cœur de la controverse figure la destination des sommes versées dans le cadre de ces événements. Selon des documents cités par plusieurs médias, dont Le Monde et The Times, plus de 567 000 euros auraient été transférés sur un compte appartenant à Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), au lieu d’être versés directement sur le compte de l’institution.

L’ACFAC affirme avoir relevé de possibles anomalies dans les contrats liés à ces matchs. L’association évoque notamment des dépenses qui auraient été financées à la fois par l’État camerounais et par les organisateurs des rencontres, ce qui pourrait correspondre à des situations de double prise en charge.

Ces accusations ont été rejetées par Samuel Eto’o. L’ancien capitaine des Lions indomptables assure que les opérations financières concernées ont été réalisées dans le respect des procédures et avec l’autorisation des instances compétentes de la Fécafoot.

Saisie du dossier, la justice camerounaise devra désormais examiner les éléments transmis et déterminer si des irrégularités ont effectivement été commises dans la gestion de ces fonds.