Polémique arbitrale : la FIFA inflige de lourdes sanctions à l'Égypte

La FIFA a infligé de lourdes sanctions à plusieurs membres de la sélection égyptienne après leurs virulentes critiques de l'arbitrage à la suite de l'élimination des Pharaons face à l'Argentine lors de la Coupe du monde.

Le sélectionneur Hossam Hassan a été suspendu pour trois matchs. Son frère jumeau, Ibrahim Hassan, manager de l'équipe nationale, écope de la même sanction. L'attaquant Mostafa Zico est, quant à lui, suspendu pour cinq rencontres, a annoncé la Fédération égyptienne de football (EFA) dans un communiqué publié lundi.

Ces décisions ont été prises par la commission de discipline de la FIFA après les déclarations de Hossam Hassan à l'issue de la rencontre. Très remonté contre l'arbitrage, le sélectionneur avait estimé que son équipe avait été injustement privée d'une qualification pour les quarts de finale.

« Je ne veux pas édulcorer mes propos ni parler de malchance. Nous avons été injustement lésés aujourd'hui. Nous avons subi une injustice », avait-il déclaré lors d'une conférence de presse particulièrement tendue.

L'EFA a annoncé son intention de faire appel une fois les motivations juridiques des sanctions examinées. La fédération égyptienne a également demandé à la FIFA de lui transmettre des explications détaillées sur les décisions de sa commission de discipline.

Si elles sont confirmées, ces suspensions auront des conséquences importantes pour la sélection égyptienne. Hossam et Ibrahim Hassan pourraient manquer les prochains matches de qualification à la Coupe d'Afrique des nations contre le Malawi en novembre, ainsi qu'une rencontre prévue lors de la fenêtre internationale de mars. De son côté, Mostafa Zico ne devrait pas retrouver la compétition internationale avant le mois de juin, selon le journal L'Équipe.

Ces sanctions illustrent la volonté de la FIFA de sanctionner fermement les attaques publiques contre le corps arbitral, notamment lorsqu'elles remettent en cause l'intégrité des officiels de match.