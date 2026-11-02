Cameroun : quatre morts et seize blessés graves dans une explosion à Douala

Au Cameroun, une explosion suivie d’un incendie dans une usine métallurgique à Douala a fait au moins quatre et seize blessés graves.

Le drame s’est produit ce lundi matin vers 7 heures dans les installations de Metafrique Steel, une entreprise spécialisée dans la transformation des métaux dans la zone industrielle de Bassa.

Le feu se propage dans l’usine. Les secours interviennent et découvrent quatre corps sans vie. Seize autres employés, gravement brûlés, sont transportés à l’hôpital général de Douala.

Leur état de santé est particulièrement préoccupant. Pour la majorité des victimes, les brûlures couvrent une partie importante du corps.

Le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné IVAHA DIBOUA, s’est rendu sur les lieux et au chevet des blessés. Il a dénoncé le non-respect des mesures de sécurité prescrites à l’entreprise après un précèdent incendie survenu en mai dernier.

Une enquête a été annoncée pour déterminer les circonstances exactes de ce nouveau drame. Le gouverneur a également évoqué la possibilité d’un arrêt des activités de l’usine.

À Douala, les questions sur la sécurité des travailleurs dans les installations industrielles sont de nouveau posées.