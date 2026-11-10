Cameroun : les élections législatives et municipales fixées au 7 février

Le président camerounais Paul Biya a fixé au 7 février la date des élections législatives et municipales, selon un décret présidentiel annoncé lundi à la radio publique. Ces scrutins seront les premiers organisés depuis sa réélection à la présidentielle de l’an dernier, un scrutin contesté par l’opposition.

Le chef de l’État, au pouvoir depuis 1982, avait été déclaré vainqueur, mais les résultats avaient été rejetés par plusieurs opposants. Des manifestations avaient éclaté dans le pays avant d’être réprimées par les autorités.

Ces nouvelles élections interviennent dans un contexte politique marqué par de fortes tensions. Les scrutins avaient déjà été reportés à deux reprises, alors que le pays attend toujours plusieurs annonces institutionnelles, notamment un remaniement gouvernemental et la nomination d’un vice-président, une fonction réintroduite par une réforme constitutionnelle en avril.

L’avenir politique du Cameroun reste également au centre des débats. Les fréquents déplacements de Paul Biya à l’étranger alimentent les interrogations sur son état de santé et sa capacité à gouverner. Fin août, le président est rentré à Yaoundé après plus de deux mois passés à Genève, en Suisse, une absence vivement critiquée par l’opposition.

La situation reste tendue après la suspension récente du Front de salut national camerounais (FSNC), le parti d’Issa Tchiroma Bakary, candidat de l’opposition à la présidentielle. Ce dernier, après avoir revendiqué la victoire, s’est exilé en Gambie et a appelé ses partisans à défendre ce qu’il présente comme son succès électoral.