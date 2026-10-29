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Cameroun : l’opposition dénonce la suspension du parti d’Issa Tchiroma

Issa Tchiroma, candidat de l’opposition à l’élection présidentielle, dépose son bulletin dans un bureau de vote à Garoua, au Cameroun, le 12 octobre 2025.   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP

Cameroun

Au Cameroun, plusieurs partis d’opposition condamnent la suspension du Front de salut national du Cameroun, le FSNC, dirigé par Issa Tchiroma Bakary.

Mardi 27 octobre, le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a suspendu cette formation politique pour trois mois.

Les autorités invoquent une incitation à l’insurrection et des troubles graves à l’ordre public, avant, pendant et après la présidentielle d’octobre 2025.

Lors de ce scrutin, officiellement remporté par Paul Biya, Issa Tchiroma Bakary avait revendiqué la victoire et appelé ses partisans à se mobiliser.

Les manifestations qui ont suivi ont été réprimées, faisant plusieurs morts, sans bilan officiel communiqué. L’ancien ministre vit depuis en exil en Gambie.

Cette décision concerne un parti qui dispose de deux sièges au Parlement. Elle intervient à quelques mois des élections législatives et municipales, prévues début 2027 après plusieurs reports.

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