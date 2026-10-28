Ebola : l'épidémie en Afrique dépasse les 10 000 cas

L'actuelle épidémie d’Ebola en Afrique a dépassé les 10 000 cas confirmés, dont la grande majorité en République démocratique du Congo, ont déclaré mardi les autorités sanitaires congolaises, avec près de 5 000 décès.

Selon les chiffres de la RDC, 10 060 personnes ont été infectées et 4 887 sont décédées depuis que le virus a été détecté pour la première fois en mai, dans ce vaste pays d’Afrique centrale, où l’on assiste à l’épidémie la plus meurtrière de son histoire.

Des cas ont également été détectés au Kenya, au Nigeria et en Ouganda,l’Organisation mondiale de la santé avertissant que l’Afrique est confrontée à une tâche « complexe » pour endiguer une épidémie qui s’étend à l’est, à l’ouest et au centre du continent.

Alors que quelque 2 684 personnes se sont remises du virus en RDC, le taux de létalité de l’épidémie semble avoisiner les 50 %, selon l’Institut national congolais de santé publique.

Parmi les nombreux défis auxquels se heurte la riposte figure l’absence de vaccins ou de traitements approuvés contre la souche rare d’Ebola de Bundibugyo, à l’origine de l’épidémie.

Après s’être propagé à l’insu de tous pendant des semaines, le virus a été détecté pour la première fois dans la province d’Ituri, au nord-est de la RDC, marquant le début de la 17e épidémie de la maladie dans le pays.