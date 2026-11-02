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Antigua-et-Barbuda : le roi Charles III en visite avant la réunion des gouvernements du Commonwealth

Le roi Charles III d'Angleterre, au centre, au stade Sir Vivian Richards à North Sound, à Antigua-et-Barbuda, 1er novembre 2026.   -  
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By Rédaction Africanews

and AFP

Caraïbe

Alors que le roi Charles III poursuit sa tournée dans les Caraïbes avec une visite au gouverneur général d’Antigua-et-Barbuda à St. John’s. Le monarque doit prononcer un discours lors de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth qui se tient dans la ville jusqu’au 4 novembre.

Selon le palais de Buckingham, le roi abordera les « aspects honteux » de l’histoire du Royaume-Uni avec une « honnêteté sans faille ».

Ces déclarations interviennent après que le Premier ministre Andy Burnham, qui doit également assister à cette réunion, a révélé qu’il était ouvert à l’idée que le Royaume-Uni présente des excuses officielles pour son rôle dans l’esclavage transatlantique, tout en excluant le versement des réparations financières exigées par certains pays des Caraïbes.

La Grande-Bretagne n’a jamais présenté d’excuses officielles pour l’esclavage ni accepté de verser des réparations.

Le pays a tiré profit pendant des siècles du colonialisme et de l’esclavage, mais fait valoir qu’il a également joué un rôle de pionnier dans l’abolition de ce dernier.

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