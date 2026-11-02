Antigua-et-Barbuda : le roi Charles III en visite avant la réunion des gouvernements du Commonwealth

Alors que le roi Charles III poursuit sa tournée dans les Caraïbes avec une visite au gouverneur général d’Antigua-et-Barbuda à St. John’s. Le monarque doit prononcer un discours lors de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth qui se tient dans la ville jusqu’au 4 novembre.

Selon le palais de Buckingham, le roi abordera les « aspects honteux » de l’histoire du Royaume-Uni avec une « honnêteté sans faille ».

Ces déclarations interviennent après que le Premier ministre Andy Burnham, qui doit également assister à cette réunion, a révélé qu’il était ouvert à l’idée que le Royaume-Uni présente des excuses officielles pour son rôle dans l’esclavage transatlantique, tout en excluant le versement des réparations financières exigées par certains pays des Caraïbes.

La Grande-Bretagne n’a jamais présenté d’excuses officielles pour l’esclavage ni accepté de verser des réparations.

Le pays a tiré profit pendant des siècles du colonialisme et de l’esclavage, mais fait valoir qu’il a également joué un rôle de pionnier dans l’abolition de ce dernier.