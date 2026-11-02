Niger : des militaires algériens sont arrivés à Agadez [Africanews Today]

Des militaires algériens ont convoyé, ce week-end, des camions transportant du carburant à destination du Niger.

En Éthiopie, le Front de libération du peuple du Tigré est désavoué par d’anciens partisans. Des habitants de la région se réjouissent de voir le mouvement rebelle ‘’ au bord de l’implosion''.

En République démocratique du Congo, le bilan de la 17e épidémie d’Ebola ne cesse de s’alourdit à plus de 5 000 décès.

Notre agenda de la semaine avec des dates à retenir

Les électeurs sont attendus aux urnes en Afrique du Sud le 4 novembre à la faveur des élections locales. Le scrutin vise à renouveler les conseils municipaux. Le vote par anticipation a eu lieu lundi. Il concernait plus de 2 millions d’électeurs.

Au Kenya, le pasteur autoproclamé Paul Mackenzie sera fixé sur son sort le 6 novembre. Reconnu coupable de meurtre dans l’affaire de la forêt de Shakahola, il risque la réclusion criminelle à perpétuité.

Paul Mackenzie avait appelé les fidèles de son église à se laisser mourir de faim pour voir Dieu. Le jeûne forcé avait coûté la vie à 190 personnes, dont des enfants.

La Haute Cour de Dar es Salaam en Tanzanie se prononcera le 6 novembre sur le sort de Tindu Lissu. L’opposant est poursuivi pour trahison, peine passible de la peine de mort. Il lui reproché d’avoir incité la population à boycotter les élections de2025.

Le pape Léon XIV effectue une visite officielle en Uruguay du 6 au 8 novembre. Il s’agit d’une première visite d’un souverain pontife dans le pays depuis le voyage de Jean-Paul II en 1988. Léon XIV se rendra ensuite en Argentine et au Pérou jusqu’au 17 novembre.

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