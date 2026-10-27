Éthiopie : au moins 60 morts dans des attaques contre des chrétiens orthodoxes

Au moins 60 personnes ont été tuées lors de deux attaques dans la région éthiopienne d'Oromia ces derniers jours, a affirmé l'Église orthodoxe éthiopienne, selon les informations rapportées par Reuters mardi.

Les autorités religieuses ont affirmé que l'ensemble des victimes étaient chrétiennes mais n'ont pas donné plus d'éléments concernant les auteurs des attaques, d'après Reuters.

L'Oromia est le plus grand État d'Éthiopie, avec quelque 40 millions d'habitants. Il est confronté depuis longtemps à une insurrection et à des tensions ethniques entre ses communautés musulmanes, protestantes et orthodoxes, tensions qui sont de plus en plus exploitées par des groupes armés.

Dans un communiqué publié lundi, le Saint-Synode de l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo a déclaré que 14 fidèles avaient été tués dans le district de Merti le 20 octobre et 46 autres dans le district de Sherka le 24 octobre.

L'Église affirme aussi que plus de 20 habitations ont été incendiées et plus de 20 personnes hospitalisées pour des blessures graves, rapporte Reuters.

Réagissant à l'attaque du 24 octobre, l'ONG ACLED a affirmé à l'AFP que celle-ci « serait motivée par des considérations religieuses et aurait visé des chrétiens orthodoxes », évoquant notamment le « pillage d’une église orthodoxe ».

L'ACLED a recensé une recrudescence des attaques contre les chrétiens orthodoxes dans la région, qui a débuté en février 2023 et s'est intensifiée depuis l'année dernière.

L'implication potentielle dans l'attaque du Front de libération oromo, le principal groupe insurgé opérant dans l'État d'Oromia, n'a pas pu être démontrée à ce stade.

La Commission éthiopienne des droits humains, institution publique administrativement indépendante, a déclaré à l'AFP « suivre la situation » et « examiner les détails ».