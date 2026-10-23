Afrique du Sud : des hommes courent pour sensibiliser au cancer de la prostate

À Johannesburg, des centaines d’hommes ont participé à une course pas comme les autres. Vêtus de maillots de bain violets, ils ont pris part à la « Hollard Daredevil Race », un événement annuel destiné à sensibiliser au cancer de la prostate, une maladie qui reste encore largement taboue en Afrique du Sud.

Au-delà du défi sportif, la mobilisation porte un message de prévention : encourager les hommes à parler de leur santé et à se faire dépister plus tôt.

Pour Motaung Lehasa, participant à l’événement, cette cause est personnelle. « J’ai perdu deux frères à cause du cancer de la prostate. C’était donc très important pour moi d’être ici aujourd’hui », témoigne-t-il, déterminé à participer malgré la chaleur dans la province du Gauteng.

Les organisateurs rappellent que le cancer de la prostate est aujourd’hui considéré comme l’un des cancers les plus fréquents en Afrique du Sud. Pourtant, le sujet reste difficile à aborder pour de nombreux hommes, ce qui retarde parfois le diagnostic.

Riyaad Kriel, un autre participant, appelle les hommes à ne pas ignorer les signes d’alerte. « S’ils remarquent des changements dans leur corps, qu’ils aillent voir un médecin », explique-t-il, soulignant l’importance des examens médicaux, notamment le test du PSA, qui permet d’évaluer le risque de cancer de la prostate.

Le manque d’information demeure un obstacle majeur. Une étude menée en 2023 auprès d’hommes noirs diagnostiqués avec un cancer de la prostate dans la province de l’État libre a montré que moins d’un quart d’entre eux avaient entendu parler de cette maladie avant leur diagnostic.

Une autre étude réalisée la même année dans la province du Limpopo a révélé que près des deux tiers des hommes interrogés avaient une connaissance insuffisante du cancer de la prostate. Plus de 80 % ignoraient également les méthodes de dépistage.

Face à cette situation, les participants à la course veulent contribuer à changer les mentalités. Certains d’entre eux, eux-mêmes survivants du cancer, encouragent leurs compatriotes à dépasser la peur et la gêne pour consulter.

À travers cette course symbolique, les organisateurs espèrent transformer un sujet souvent évité en une conversation ouverte sur la prévention et la santé masculine.