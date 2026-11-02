États-Unis : l'Afrique du Sud et le Rwanda exclus de l'AGOA

Le représentant américain au commerce a déclaré lundi que Washington exclurait l'Afrique du Sud et le Rwanda d'un important accord de libre-échange entre l'Afrique et les États-Unis.

Cette décision qui porte un coup dur aux économies de ces deux pays, a été prise en raison de pratiques « incompatibles » avec les critères d'éligibilité de l'accord, qui nuiraient au commerce et aux investissements américains.

«Ces pratiques préoccupantes et généralisées comprennent, sans s’y limiter, des obstacles qui nuisent au commerce et aux investissements américains, ainsi que des pratiques qui constituent une menace pour la sécurité nationale des États-Unis et leurs intérêts en matière de politique étrangère dans la région», a déclaré Jamieson Greer dans un communiqué.

Ces exclusions prendront effet à compter du 1er janvier, précise le communiqué.

La loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA), qui accorde aux pays d’Afrique subsaharienne éligibles un accès préférentiel au marché américain, a été reconduite jusqu’à fin 2028, mais fait l’objet d’un réexamen annuel.

L’Afrique du Sud est le principal bénéficiaire de ce programme, mais son éligibilité fait l’objet d’un examen minutieux alors que Washington intensifie ses critiques à l’encontre de Pretoria, notamment en formulant de fausses allégations de discrimination à l’encontre des Afrikaners blancs, que l’Afrique du Sud rejette.

Washington accentue la pression économique sur le Rwanda en raison de son soutien présumé au groupe rebelle armé M23 en République démocratique du Congo voisine.

La semaine dernière, les États-Unis ont sanctionné le ministère rwandais de la Défense en raison de ces liens, que le gouvernement rwandais nie.