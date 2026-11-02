Niger : un convoi de carburant algérien arrive à Agadez sous escorte militaire

Un premier convoi de carburant en provenance d'Algérie est arrivé à Agadez, dans le nord du Niger, accompagné d'un dispositif militaire, selon plusieurs sources. Au total, 53 camions-citernes ont acheminé de l'essence et du gasoil sous escorte de l'armée algérienne, alors que le pays fait face à des pénuries de produits pétroliers.

Cette livraison fait suite à une commande passée par la Société nigérienne des produits pétroliers (SONIDEP) auprès des autorités algériennes. À cette occasion, Niamey a exprimé sa « profonde gratitude » au président algérien, Abdelmadjid Tebboune, pour ce soutien.

Parallèlement à cette opération d'approvisionnement, Alger a concrétisé sa décision de déployer des troupes terrestres au Niger. Cette mesure, approuvée par les deux chambres du Parlement algérien le 25 octobre dernier, prévoit le stationnement de soldats algériens dans le nord du territoire nigérien. Les deux pays partagent une frontière d'environ 956 kilomètres.

Ce déploiement marque une évolution importante de la politique militaire algérienne. Jusqu'à présent, la doctrine de défense du pays excluait toute intervention militaire au-delà de ses frontières.

Ce n'est toutefois pas la première fois qu'Alger apporte un soutien militaire à son voisin. Il y a un peu plus de trois mois, lors d'une tentative de coup d'État, l'Algérie était intervenue en déployant des hélicoptères de combat et des avions de chasse à Niamey.