Éthiopie : le journal indépendant The Reporter suspendu par les autorités

Les autorités éthiopiennes ont suspendu la licence de The Reporter, l’un des rares journaux indépendants du pays, disponible en version papier et en ligne. La décision, annoncée lundi par l’Autorité éthiopienne des médias (EMA), intervient dans un contexte de pression croissante sur la liberté de la presse.

Selon l’EMA, le média aurait publié à plusieurs reprises des contenus « contraires aux intérêts nationaux » et diffusé des informations jugées « déformées ». L’institution accuse également le journal d’avoir publié des reportages « déséquilibrés et partiaux », susceptibles de nuire aux investissements étrangers, au tourisme et à la diplomatie éthiopienne.

La suspension est appliquée pour une durée indéterminée. Le journal ne pourra reprendre ses activités qu’après avoir, selon les autorités, respecté ses obligations légales et déontologiques.

Fondé comme un acteur majeur de la presse indépendante éthiopienne, The Reporter publie des éditions en anglais et en amharique et dispose d’une plateforme numérique. Sa suspension intervient quelques mois après le retrait de la licence d’Addis Standard, un autre média indépendant, qui a contesté cette décision.

La situation des journalistes reste préoccupante dans le pays. En juin, le correspondant du quotidien français La Croix a été expulsé d’Éthiopie. Selon Reporters sans frontières (RSF), cinq journalistes sont actuellement détenus, dont quatre poursuivis pour des accusations liées au terrorisme.

Classée au 148e rang sur 180 dans l’index mondial de la liberté de la presse de RSF, l’Éthiopie fait face à des critiques régulières concernant les restrictions imposées aux médias et aux professionnels de l’information.