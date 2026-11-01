RDC : Ebola gagne du terrain, l’inquiétude monte en Afrique

L’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo a franchi un nouveau seuil critique. Selon les dernières données du ministère congolais de la Santé, la maladie a fait plus de 5 000 morts depuis le début de la flambée déclarée en mai.

Au total, 10 351 personnes ont été infectées et 5 026 sont décédées, soit un taux de létalité proche de 50 %. Cette épidémie, provoquée par le virus Bundibugyo, est déjà devenue la deuxième plus meurtrière de l’histoire d’Ebola, après celle qui avait frappé l’Afrique de l’Ouest entre 2014 et 2016.

« Ce n’est pas simplement un chiffre. Ce sont des familles et des communautés qui ont été dévastées », souligne le Dr Patrick Otim, responsable de programme à l’Organisation mondiale de la santé.

L’est de la RDC concentre l’essentiel des contaminations. Les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu sont devenues les principaux foyers, avec des milliers de cas et de décès. Les autorités sanitaires peinent toujours à contrôler les chaînes de transmission, alors qu’une grande partie des nouveaux cas provient de contacts inconnus.

Un autre facteur aggravant concerne les décès survenus en dehors des structures médicales. Selon l’OMS, environ un tiers des victimes n’ont pas pu recevoir de soins avant leur mort, compliquant davantage les efforts de lutte contre la maladie.

À ces difficultés sanitaires s’ajoutent l’insécurité et les tensions sociales. Dans l’est du pays, les conflits armés limitent les déplacements des équipes médicales, tandis que la méfiance d’une partie de la population a provoqué des attaques contre des agents de santé et des centres de traitement.

Les professionnels dénoncent également des conditions de travail difficiles. À Tchomia, en Ituri, des agents d’un centre de traitement Ebola ont récemment cessé leur activité pour réclamer plusieurs mois de salaires impayés.

L’épidémie dépasse désormais les frontières congolaises. Des cas ont été confirmés au Kenya et au Nigeria, après des contaminations déjà signalées en Ouganda. Cette propagation dans plusieurs régions africaines alimente les inquiétudes sur la capacité à contenir la maladie à l’échelle du continent.