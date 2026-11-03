Afrique du Sud : deux personnes condamnées pour le cambriolage de la ferme de Ramaphosa

Lundi, un tribunal sud-africain a déclaré deux personnes coupables d'effraction dans la luxueuse ferme du président Cyril Ramaphosa, un vol d'argent liquide qui a failli lui coûter son poste.

Le scandale porte sur le vol, en 2020, d’importantes sommes en devises étrangères qui auraient été dissimulées dans des meubles de la ferme de Ramaphosa, Phala Phala, située dans la province septentrionale du Limpopo.

Le président a fait l’objet d’une enquête sur l’origine de cet argent, ainsi que d’accusations d’avoir dissimulé le vol à la police et aux autorités fiscales. Il nie toute malversation.

Le tribunal régional du Limpopo a condamné la présumée instigatrice de l’effraction, Imanuwela David, pour trois des quatre chefs d’accusation retenus contre elle, dont le blanchiment d’argent.

Une femme de ménage de la ferme a également été reconnue coupable de complicité de cambriolage avec intention de vol, tandis que son frère a été acquitté.

David a été arrêtée après une frénésie de dépenses comprenant notamment l’achat de voitures de luxe, d’une montre Rolex sertie de diamants et de biens immobiliers, selon les éléments de preuve présentés au tribunal.

L'affaire a éclaté en juin 2022, lorsque l'ancien chef des services secrets sud-africains a déposé une plainte auprès de la police, accusant Ramaphosa d'avoir dissimulé le vol et affirmant que les cambrioleurs s'étaient enfuis avec 4 millions de dollars.

Ramaphosa, ancien militant anti-apartheid devenu homme d’affaires avant de se lancer dans la politique, a nié toute tentative de dissimulation, affirmant que l’argent — une somme qu’il a estimée à 580 000 dollars — provenait de la vente de 20 buffles.

Ce scandale a failli lui coûter la direction du Congrès national africain (ANC) fin 2022, mettant en péril ses chances d’obtenir l’investiture du parti pour l’élection présidentielle de 2024.

Il a survécu à une contestation au sein même de son parti.

Une commission indépendante a estimé que Ramaphosa "aurait pu commettre" des violations graves et des fautes professionnelles en lien avec cette effraction.

Mais le Parlement, alors contrôlé par l’ANC, a voté contre l’ouverture d’une procédure de destitution en 2022.

En mai, la plus haute juridiction du pays a annulé cette décision, ouvrant la voie à un réexamen de la procédure de destitution par le Parlement.

Cyril Ramaphosa, âgé de 73 ans, a depuis déposé une requête auprès des tribunaux afin d’obtenir un réexamen du rapport à l’origine de la procédure de destitution.