Le pape Léon XIV doit se faire opérer d'un nodule au poumon

Le pape Léon XIV a annoncé dimanche qu’il allait subir une intervention chirurgicale "dans les prochains jours" pour un nodule au poumon, précisant que celui-ci avait été détecté "à un stade très précoce".

"Lors de récents examens médicaux, un nodule a été détecté sur mon poumon. Il a été détecté à un stade très précoce et est très localisé", a déclaré le souverain pontife, âgé de 71 ans, lors de son allocution hebdomadaire sur la place Saint-Pierre.

"Les médecins estiment qu’il serait judicieux d’intervenir et, suivant leur conseil, j’ai donc décidé de subir une intervention chirurgicale pour l’enlever. L’opération est déjà prévue dans les prochains jours", a-t-il ajouté.

À la suite de la déclaration du pape lors de la prière de l’Angélus, le bureau de presse du Vatican a indiqué que le souverain pontife devait subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours et que la convalescence prévue après l’opération serait d’environ une semaine.

L’opération devait avoir lieu à l’hôpital Gemelli de Rome, qui a souvent pris en charge des papes depuis Jean-Paul II.

Aucune information n’a été donnée quant à savoir si l’intervention chirurgicale et la convalescence auraient une incidence sur le programme des voyages internationaux du pape. Il doit prochainement se rendre en Uruguay, en Argentine et au Pérou entre le 6 et le 17 novembre.