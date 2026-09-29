France : à Metz, le pape Léon XIV appelle les religieux à promouvoir l'unité

En conclusion de sa visite de quatre jours en France, le pape Léon XIV a appelé lundi à Metz les responsables religieux à faire du dialogue un rempart contre la violence et la polarisation.

Il a également exhorté l’Europe à renouer avec l’esprit de dialogue qui a accompagné sa reconstruction après la Seconde Guerre mondiale.

Depuis la tribune d’une rencontre interreligieuse à Metz, le pape Léon XIV a appelé les responsables religieux français à porter des messages de paix et d’unité.

Le souverain pontife a notamment dénoncé l’utilisation du nom de Dieu pour justifier la violence.

« En effet, invoquer le nom de Dieu pour légitimer la violence est une profanation de son nom ; rien de ce qui défigure la dignité humaine ne peut se réclamer d’une authentique inspiration divine. Le discours religieux doit appeler constamment à désarmer les cœurs et les mots », a déclaré Léon XIV.

Appel au dialogue

Pour cette dernière journée de sa visite en France, le pape s’est rendu à Metz, dans l’est du pays, à proximité des frontières avec le Luxembourg et l’Allemagne.

Il y a présidé une rencontre interreligieuse organisée dans un centre de conférences portant le nom de Robert Schuman, homme politique français considéré comme l’un des pères fondateurs de la construction européenne.

Léon XIV a souligné le rôle du dialogue dans le rapprochement des peuples européens après la Seconde Guerre mondiale. Selon lui, cette tradition peut encore aider l’Europe à faire face aux défis auxquels elle est confrontée aujourd’hui.

Guerre, migrations et polarisation

Le pape a notamment cité les guerres, les migrations et la polarisation des sociétés parmi les principaux défis actuels.

Face à ces tensions, il a appelé à préserver les espaces de dialogue entre les différentes communautés religieuses et à promouvoir une culture de paix.

Cette rencontre interreligieuse a ainsi constitué l’un des temps forts de la dernière étape de la visite de quatre jours de Léon XIV en France, placée sous le signe du dialogue, de la paix et de l’unité.