Kenya : un deuxième cas d’Ebola confirmé, un proche du premier patient contaminé

Le Kenya a annoncé mercredi un deuxième cas d’Ebola, une semaine après avoir enregistré sa première infection liée à cette maladie virale. La nouvelle contamination concerne un homme de 39 ans, membre de la famille du premier patient décédé le 5 octobre dans un hôpital de Nairobi.

Selon le ministère kényan de la Santé, le patient était déjà placé en quarantaine après avoir été identifié comme un contact proche du premier cas. Il a commencé à présenter des symptômes mardi avant d’être testé positif au virus Ebola.

Le premier cas avait concerné un ressortissant kényan qui vivait en République démocratique du Congo. Tombé malade dans ce pays, il avait ensuite voyagé par route jusqu’en Ouganda, avant de prendre un avion pour Nairobi le 3 octobre. Un proche l’avait conduit à l’hôpital, où il est décédé deux jours plus tard.

Cette contamination a soulevé des inquiétudes sur les dispositifs de contrôle aux frontières dans la région. Les autorités cherchent notamment à comprendre comment le patient a pu traverser la frontière entre la RDC et l’Ouganda, fermée depuis mai, alors qu’il présentait des symptômes.

Le Kenya devient le quatrième pays à enregistrer un cas lié à l’épidémie d’Ebola qui sévit en RDC. Cette flambée est l’une des plus importantes jamais observées dans le monde, avec plus de 8 000 cas et plus de 4 000 décès.

L’Ouganda avait également été touché plus tôt dans l’année, avec 20 cas et deux décès, avant d’être déclaré débarrassé du virus en août. Un médecin revenu en France après un séjour en RDC avait aussi été testé positif, sans provoquer de nouvelle chaîne de contamination.

Le virus Ebola se transmet par contact direct avec les fluides corporels d’une personne infectée, vivante ou décédée. La maladie peut provoquer de la fièvre, des vomissements, des diarrhées et, dans les formes graves, des hémorragies internes et externes.

L’épidémie en RDC, déclarée officiellement à la mi-mai, serait liée à la souche rare Bundibugyo du virus Ebola.