Kenya : à Kibera, des enfants jouent aux échecs grâce à un projet communautaire

Au Kenya, un projet communautaire dans le quartier transforme des déchets plastiques en jeux d’échecs pour les enfants du bidonville de Kibera. La matière est collectée dans la décharge de cet immense bidonville près de la Nairobi, la capitale.

Kijiji Solutions a recyclé environ 200 kilogrammes de plastique pour produire près de 2 000 jeux.

''Nous collectons les plastiques ainsi que d’autres déchets dans le bidonville de Kibera, puis nous les trions et les traitons. Nous envoyons les plastiques dont nous avons besoin à une entreprise de traitement située dans un autre bidonville. Après avoir été lavés, broyés et soumis à d’autres traitements, ils nous sont renvoyés sous forme de granulés que nous utilisons dans notre processus de fabrication, qui consiste à utiliser une extrudeuse équipée de moules fabriqués sur mesure ici à Nairobi, qui ont la forme de pièces d’échecs.'', raconte Richard Haukom, fondateur de Kijiji Solutions.

Grâce au projet communautaire, les enfants des zones défavorisées peuvent désormais jouer aux échecs, considérés comme l’apanage d’une certaine élite de la fortune. Ian Ombati, professeur d’échecs, explique que ce jeu permet aux enfants de s’évader des difficultés de la vie quotidienne.

''Les échecs sont généralement considérés comme un sport de riches. Il est très difficile de trouver des échiquiers dans les bidonvilles. Mais pour ces enfants, j’ai l’impression que cela leur offre une échappatoire à la vie dans les bidonvilles. Car dès qu’ils s’assoient devant cet échiquier, peu importe d’où l’on vient. Seules comptent vos compétences et vos aptitudes. Et je crois que ces enfants, grâce à l’opportunité qui leur est offerte, possèdent ces compétences, ont ces aptitudes, et s’en sortent vraiment très bien.'', explique-t-il.

À l’école Centre of Hope de Kibera, les enfants jouent et s’entraînent régulièrement aux échecs. Esther Mutua, 11 ans, explique que s’entraîner régulièrement l’a aidée à progresser aux échecs et en mathématiques.

''Quand j’ai commencé les échecs, je n’étais pas très douée, alors je venais m’entraîner tous les jours. Au bout de quelques mois, j’ai commencé à progresser à l’école : en maths, j’avais désormais 80, 90 ou 100. Et même aux échecs, j’étais bonne, car j’ai participé à des tournois – c’étaient mes premiers – et j’ai même reçu des certificats et des médailles.'', souligne cette jeune fille.

Les recherches menées sur les échecs et les résultats scolaires ont mis en évidence une corrélation positive modérée. Les chercheurs se sont toutefois interrogés pendant des années pour savoir si le jeu lui-même en était la cause première.