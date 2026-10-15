Ebola : un candidat vaccin contre la souche Bundibugyo testé en Ouganda

Un candidat vaccin contre la souche Bundibugyo du virus Ebola est actuellement testé en Ouganda.

Les premiers participants ont reçu une dose le 6 octobre à Masaka, dans le cadre d’un essai clinique de phase 1 mené par le Medical Research Council, l’Uganda Virus Research Institute et la London School of Hygiene & Tropical Medicine, en partenariat avec l’Université d’Oxford.

Cette première phase vise principalement à évaluer la sécurité du vaccin et sa capacité à déclencher une réponse immunitaire chez des adultes volontaires. Aucun vaccin homologué ni traitement spécifique efficace n’est actuellement disponible contre cette souche du virus.

« Nous en sommes actuellement à la phase 1 de l’essai clinique du vaccin. À ce stade, notre priorité est avant tout de vérifier qu’il est sûr, puis de voir s’il déclenche une réponse immunitaire adaptée », explique Eugene Ruzagira, épidémiologiste à la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Le candidat vaccin, développé par l’Université d’Oxford, avait déjà fait l’objet d’un premier essai clinique chez l’être humain au Royaume-Uni, lancé en juillet. L’étude menée en Ouganda constitue une nouvelle étape de son évaluation.

« Nous espérons terminer le recrutement des participants d’ici novembre. Chaque personne participera ensuite à l’étude pendant douze mois, avec un suivi tout au long de cette période », précise Eugene Ruzagira.

D’autres travaux sont également en cours pour lutter contre la maladie. Le laboratoire américain Moderna développe un candidat vaccin utilisant la technologie de l’ARN messager. En République démocratique du Congo, un essai doit par ailleurs examiner si Ervebo, un vaccin déjà utilisé contre une autre souche du virus Ebola, peut offrir une protection contre Bundibugyo.

Une épidémie qui continue de s’étendre

La recherche de nouveaux moyens de prévention intervient alors que l’épidémie reste particulièrement meurtrière en RDC. Selon le dernier bilan disponible, arrêté au 12 octobre 2026, le pays comptabilisait 9 144 cas confirmés et 4 410 décès. Le 12 octobre, 79 nouveaux cas confirmés et 11 décès ont été signalés.

L’épidémie touche plusieurs provinces de l’est du pays, notamment l’Ituri et le Nord-Kivu. La progression des contaminations souligne l’urgence de développer des outils de prévention adaptés à cette souche du virus, pour laquelle les options vaccinales restent limitées.

Les essais en cours doivent permettre de déterminer si les candidats vaccins peuvent être utilisés en toute sécurité et susciter une réponse immunitaire suffisante avant d’envisager les étapes suivantes de leur développement.