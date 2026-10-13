Libye : de fortes pluies paralysent la capitale Tripoli

De fortes pluies ont inondé mardi les rues de Tripoli, la capitale libyenne, submergeant des véhicules et causant la mort d’un employé de banque, selon son employeur.

Le gouvernement a ordonné aux services publics de lancer des opérations d'urgence pour évacuer les eaux de crue, tandis que les forces de sécurité ont annoncé la fermeture du périphérique de la capitale. La banque Jumhouria a annoncé mardi le décès par électrocution de l'un de ses employés alors qu'il s'apprêtait à entrer dans le siège de la banque à Tripoli, les eaux de crue ayant submergé des coffrets électriques. Afin de réduire le danger, la Compagnie générale d’électricité a décidé de couper le courant dans certains quartiers de Tripoli. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux montraient des automobilistes parvenant in extremis à sortir de leurs voitures alors que celles-ci se remplissaient d’eau. D’autres bâtiments du centre-ville ont été inondés, notamment l’hôpital central, où l’eau s’est engouffrée dans les couloirs, selon des images partagées sur les réseaux sociaux.

Lundi soir, le Centre météorologique national avait prévu de fortes précipitations sur l’ensemble du nord du pays, émettant une alerte à l’intention des personnes vivant à proximité des oueds et dans les vallées. Chaque été, les autorités locales s’efforcent de préparer les rues de la ville avant les pluies en nettoyant les réseaux d’évacuation des eaux et les regards, souvent obstrués par le sable charrié par le vent depuis le désert. Malgré ces efforts, les rues sont régulièrement inondées. Mardi matin, les camions municipaux et les services de voirie de Tripoli s’affairaient sur les artères principales de la capitale, pompant la boue et les débris charriés dans la ville par les torrents d’eau.