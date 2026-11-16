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Libye : le zoo de Tripoli se réjouit de la naissance de son premier tigre blanc

Une petite tigresse blanche du Bengale, âgée de trois mois, observe son enclos au zoo de Buenos Aires, en Argentine, le mercredi 16 avril 2014.   -  
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By Rédaction Africanews

and AFP

Libye

Le zoo de Tripoli s’est réjouit peu de temps après sa réouverture de la naissance de son tout premier petit tigre blanc. Abandonné par sa mère, le nouveau-né a été placé dans une couveuse pour recevoir des soins particuliers.

L’établissement d’environ 45 hectares avait été fermé pendant près de 17 ans de fermeture en raison du conflit prolongé en Libye. Durant les combats, de nombreux animaux sont morts ou ont disparu.

« Les naissances au sein d’un zoo jouent un rôle essentiel pour assurer le développement des animaux et préserver la biodiversité. Elles permettent également aux visiteurs d’observer l’évolution des animaux, leur alimentation ainsi que leurs activités quotidiennes à nos côtés, tout en leur garantissant les soins nécessaires et un suivi médical. », a expliqué Wassim Ali, soigneur au zoo de Tripoli.

Rejeté par sa mère après sa naissance, le petit a immédiatement été pris en charge par l'équipe vétérinaire et le personnel pour sa survie et son bon développement.

Grâce à la mise en place d'un programme de soins intensifs avec une surveillance constante, l'état de santé du tigre s’est considérablement amélioré**.**

L'équipe du zoo se réjouit de l'arrivée du tigre blanc qui incarne pour eux une occasion pour le public de découvrir le processus de maturation, l'alimentation et le comportement naturel de ce félin et qui va permettre de sensibiliser le public à la protection et à la conservation des animaux sauvages.

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