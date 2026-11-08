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Libye : l’Égypte rouvre son ambassade en Libye après 12 ans

Vue d'ensemble de la ville de Tripoli, en Libye, 7 octobre 2010.   -  
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Amr Nabil/AP2010
By Rédaction Africanews

and AFP

Libye

L’Égypte a rouvert samedi son ambassade à Tripoli, la capitale libyenne, qui était fermée depuis 2014, date à laquelle la violence s’était emparée du pays. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a inauguré le siège de l’ambassade à Tripoli après son arrivée en Libye plus tôt dans la journée.

Le gouvernement basé à Tripoli a déclaré dans un communiqué que cette réouverture marquait «une étape reflétant le développement des relations bilatérales entre les deux pays».

« Tout ce que nous souhaitons à présent, c’est entamer, sur le plan technique, la phase de mise en œuvre. Il existe des projets prometteurs, notamment la construction d’un gazoduc reliant la Libye à l’Égypte, étant donné que l’Égypte est le seul pays de la Méditerranée orientale, voire de la Méditerranée méridionale, à disposer des installations nécessaires à la liquéfaction du gaz naturel. », a indiquéBadr Abdelatty, ministre égyptien des Affaires étrangères.

La réouverture de l’ambassade intervient quelques semaines après que le parlement libyen, basé dans l’est du pays, a ratifié un accord maritime longtemps contesté avec la Turquie, provoquant la colère du Caire qui a estimé que cet accord empiétait sur sa zone maritime.

La Libye peine à se remettre du chaos qui a suivi le soulèvement de 2011, soutenu par l’OTAN, qui a renversé le dirigeant de longue date Mouammar Kadhafi.

Deux gouvernements se disputent actuellement le pouvoir : une administration reconnue par l’ONU à Tripoli, dirigée par le Premier ministre Abdulhamid Dbeibah, et son rival dans l’est, soutenu par Haftar.

L’Égypte a toujours été un partisan de Haftar, dans l’est de la Libye.

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