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Des pluies torrentielles à Tunis font craindre des inondations

Des habitants marchand dans la boue après une pluie   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP

Tunisie

Des pluies torrentielles se sont abattues jeudi à Tunis, poussant les autorités à suspendre les cours en raison des risques d’inondations.

Il s’agit de violents orages qui ont perturbé la circulation et provoqué une accumulation d'eau sur les routes et les trottoirs dans la capitale et ses environs.

Dans la vieille médina de Tunis, l'eau s'est engouffrée dans les ruelles étroites tandis que les clients du souk se réfugiaient dans les boutiques et sous les auvents.

Ces précipitations interviennent après une saison marquée par des vagues de chaleur et des températures élevées dans plusieurs régions de ce pays d'Afrique du Nord.

En janvier, la Tunisie a connu des inondations meurtrières — qui ont fait au moins cinq morts — après avoir enregistré ses plus fortes précipitations depuis plus de 70 ans.

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