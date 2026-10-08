Des vêtements et accessoires mythiques de Michael Jackson mis aux enchères

C'est une vente aux enchères exceptionnelle. Celle de plus de 100 vêtements et accessoires du « roi de la pop » Michael Jackson.

Parmi les lots figure ce gant porté par Michael Jackson lors de son interprétation de « Billie Jean » au concert Motown 25 de 1983. Le moment où l'artiste a présenté pour la fois son moonwalk.

L’évènement se tiendra du 7 au 9 décembre à Abu Dhabi.

« Ce gant est tellement emblématique parce que Michael Jackson était surnommé "The Gloved One", explique Martin Nolan, directeur général de Julien's Auctions. C’est donc en quelque sorte là que tout a commencé. Il avait déjà porté ce gant dans "Off The Wall", mais c’est vraiment ce gant-là qui a été utilisé pour le spécial Motown de 1983, enregistré en mars 1983 et diffusé sur NBC en mai 1983. C’était il y a 43 ans. Incroyable. C’était un projet de dernière minute. Il s’agissait d’un gant de golf, un gant de golf en cuir pour gaucher fabriqué en Corée du Sud. Juste avec des bandes de cristaux cousues main sur les doigts et sur le dos du gant, avec une fermeture velcro. C’est tout simplement incroyable. Mais en soi, c’est déjà "waouh", ça brille. Ça attire l’attention. Ça capte la lumière. Et puis, on ajoute Michael Jackson, on ajoute les paroles, on ajoute les mouvements, et enfin le moonwalk. C’était spectaculaire. On n’avait jamais rien vu de tel auparavant. »

La question que tout le monde se pause désormais : à quel prix partiront ces objets de collections, en particulier le fameux gant porté par Michael Jackson ?

« Nous disons toujours que nous ne pouvons l’estimer qu’en fonction de l’objet lui-même, dit Martin Nolan. Et quand on pense au prix auquel il s’est vendu auparavant – 420 000 dollars il y a 17 ans –, nous estimons donc sa valeur entre 600 000 et 800 000 dollars. Mais bien sûr, ce sont la vente aux enchères publique et les participants à cette enchère qui détermineront la véritable valeur. Car des personnes du monde entier seront là. Au final, tout se jouera entre deux enchérisseurs qui s’affronteront, et l’un d’entre eux, prêt à payer le prix le plus élevé, remportera la mise. Les ventes aux enchères sont donc très passionnantes, mais elles sont aussi très révélatrices, car ce sont elles qui déterminent la véritable valeur. »

Les chaussures que portait Michael Jackson lors de ce premier moonwalk au concert Motown 25 de 1983 seront également mises en vente.