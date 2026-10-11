Tunisie : les Journées Musicales de Carthage retrouvent leur public avec du rap, du métal et de la pop

Les Journées Musicales de Carthage, connues sous le sigle JMC, ont retrouvé leur place dans la vie culturelle de la capitale tunisienne, pour leur onzième édition, après près de deux ans d'absence.

Le public du festival, majoritairement jeune, y a retrouvé ses artistes préférés. Sur la scène du Théâtre de l'Opéra, à la Cité de la Culture, le rappeur VIPA a présenté en live son dernier album ''OBOS'', avec vingt musiciens, devant une salle de 1 800 places comble.

''L'album One Band One Sound, c'est un album de collectif, de groupe où il nous manquait un élément dans la bande. En sortant l'album, tout était au complet, il ne restait qu'un seul élément et l'élément c'était le public. Et le public est venu, était présent.''a dit Kaïs Kekli, alias VIPA, rappeur .

Autre scène, autre son : celui du métal, très prisé des jeunes. Le groupe Saharage a dévoilé « Apex Africa », un projet qui marie guitares saturées et sonorités africaines.

''Au travers de nos chansons racontent l'histoire d'un futur un peu imaginaire, apocalyptique dans lequel donc il y a eu un retour en arrière tout en étant avancé technologiquement. La tribu, elle résiste. En revenant vers les cultes vaudou, tout ce qui est traditionnel, on raconte le périple de cette tribu là qui combat tous les envahisseurs. '', explique Zaher Ben Abdallah, bassiste-chanteur de Saharage.

Autre moment fort du festival : « Back To My Roots », de Molka Aouij. Chanteuse, danseuse et comédienne, connue du grand public pour ses rôles dans des séries télévisées, elle est la fille de la diva tunisienne Amina Fakhet. Son spectacle mêle musique arabe, électro et pop, avec de la danse et un récit visuel.

'' L'inspiration vient essentiellement de la Tunisie, de nos origines. J'ai essayé de montrer et de mettre vraiment en lumière nos artistes, nos potentiels, des grands performeurs.'', raconte la comédienne.

Quinze pays, vingt-six projets retenus sur 378 dossiers reçus, au moins 60 % d'artistes tunisiens : cette onzième édition a fait le pari de la scène locale. Rendez-vous à la prochaine, pour un public toujours aussi fidèle.