Gala des étoiles Janet Jackson a reçu le prix de l'icône de cette année

Janet Jackson arrive au gala de bienfaisance Gala of the Stars, le mardi 21 octobre 2025, au Beverly Hilton à Beverly Hills, en Californie.  

Chris Pizzello/2025 Invision
By Ali Bamba

Etats-Unis

Janet Jackson affirme qu'elle n'a pas l'intention d'arrêter de danser. L'artiste, connue pour ses chorégraphies et ses performances énergiques, s'est exprimée mardi soir lors du Gala des Étoiles, un événement annuel organisé par Dancers Against Cancer qui rend hommage à la communauté mondiale de la danse.

Mme Jackson a reçu le prix de l'icône de cette année, remis par la légende du cinéma Liza Minnelli.

Mme Jackson, qui fêtera bientôt ses 60 ans, a déclaré que sa passion pour la danse était toujours aussi forte.

"J'ai toujours aimé la danse et je me souviens qu'à l'âge de cinq ou six ans, je dansais toujours avec mes frères à la maison. Ils ont été mes premiers professeurs et chorégraphes", a-t-elle déclaré.

"Je tiens également à remercier sincèrement tous ceux qui m'ont soutenue tout au long de ce parcours. Et je veux remercier Dieu de m'avoir donné la vie, de m'avoir permis d'avoir une carrière et de continuer à faire ce que j'aime et ce que j'apprécie toujours".

Parmi les autres lauréats figurent Ben Vereen (pour l'ensemble de sa carrière), Debbie Gibson (défenseur de la danse), Derek Hough (innovateur), JoJo Siwa (humanitaire), Mandy Moore (chorégraphe de spectacles), Anita Mann (philanthrope), Julie McDonald (pionnière), Robbie Blue (modèle), Christopher Scott (chorégraphe de cinéma) et Kaeli Ware (prix de l'héritage tWitch).

