Guerre en Iran : l’Iran menace de représailles « plus sévères »

Les États-Unis intègrent désormais les frappes aériennes à leur stratégie de négociation, afin de démontrer leur position de force et de pousser l’Iran à accepter un accord selon leurs conditions, un objectif jugé central pour le président Donald Trump.

De son côté, l’Iran n’a pas encore réagi aux frappes aériennes menées lundi Par ailleurs, le Qatar a formellement démenti les informations selon lesquelles des discussions seraient en cours sur le déblocage de plusieurs milliards de dollars d’avoirs iraniens gelés une exigence clé de Téhéran dans le cadre d’un éventuel accord de paix.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a, lui, indiqué que les négociations se poursuivaient au Qatar malgré les frappes . Il a toutefois précisé que la formulation finale d’un accord pourrait encore prendre plusieurs jours.