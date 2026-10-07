Le prix Nobel de chimie décerné au Français Henri Kagan et au Japonais Kenso Soai

Après la médecine et la physique en début de semaine, le prix Nobel de chimie a été décerné mercredi à Stockholm au Français Henri Kagan et au Japonais Kenso Soai pour leurs recherches en catalyse asymétrique.

Le comité Nobel salue des découvertes qui ont joué un rôle déterminant pour les chimistes qui conçoivent des réactions destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques.

Henri Kagan, 95 ans, est professeur à l’université de Paris-Saclay. Kenso Soai, 76 ans, exerce de son côté à l’université de sciences naturelles de Tokyo.

Le prix Nobel de littérature sera décerné jeudi, celui de la paix vendredi et celui de l’économie lundi.

Le montant du prix s’élève cette année à 12 millions de couronnes suédoises (environ 1,2 million de dollars), qu’il soit décerné à un individu, à un petit groupe de lauréats ou à une organisation.