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Le prix Nobel de chimie décerné au Français Henri Kagan et au Japonais Kenso Soai

Les portraits d'Henri Kagan et de Kenso Soai, lauréats du prix Nobel de chimie 2026, à l'Académie royale des sciences de Suède, à Stockholm, le 7 octobre 2026.   -  
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Fredrik Sandberg/TT News Agency via AP
By Olivier Tolachides

and agences

Prix Nobel

Après la médecine et la physique en début de semaine, le prix Nobel de chimie a été décerné mercredi à Stockholm au Français Henri Kagan et au Japonais Kenso Soai pour leurs recherches en catalyse asymétrique.

Le comité Nobel salue des découvertes qui ont joué un rôle déterminant pour les chimistes qui conçoivent des réactions destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques.

Henri Kagan, 95 ans, est professeur à l’université de Paris-Saclay. Kenso Soai, 76 ans, exerce de son côté à l’université de sciences naturelles de Tokyo.

Le prix Nobel de littérature sera décerné jeudi, celui de la paix vendredi et celui de l’économie lundi.

Le montant du prix s’élève cette année à 12 millions de couronnes suédoises (environ 1,2 million de dollars), qu’il soit décerné à un individu, à un petit groupe de lauréats ou à une organisation.

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