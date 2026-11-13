Microsoft touché par une panne mondiale de ses services

Une panne mondiale a perturbé plusieurs services de Microsoft, affectant des milliers d’utilisateurs à travers le monde. Les applications Outlook, Teams et l’assistant d’intelligence artificielle Copilot ont notamment été touchés, empêchant de nombreuses entreprises et administrations de communiquer normalement.

Le géant américain a expliqué que l’incident était lié à une forte charge sur une partie de son infrastructure. Microsoft a indiqué que les premières mesures prises pour améliorer la disponibilité des services n’avaient pas produit les résultats attendus, avant d’explorer d’autres solutions pour augmenter ses capacités.

Selon le site de suivi des pannes Downdetector, l’interruption s’est propagée dans 74 pays et territoires, avec des signalements en Amérique, en Europe, en Asie et en Afrique. Plusieurs milliers d’utilisateurs ont fait état de difficultés de connexion aux services Microsoft 365, la plateforme cloud qui regroupe notamment Outlook et Teams.

La panne a également affecté certaines institutions publiques. En Nouvelle-Zélande, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que ses capacités de réception d’e-mails avaient été perturbées, touchant également ses ambassades et représentations diplomatiques à travers le monde.

Après plusieurs heures d’interruption, Microsoft a annoncé une reprise progressive de ses services grâce à des opérations visant à rediriger le trafic hors des serveurs affectés.

L’entreprise assure poursuivre ses efforts afin de rétablir complètement ses plateformes et d’éviter que ce type d’incident ne se reproduise.