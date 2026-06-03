Épidémie d’Ebola : le risque de contamination au sein de l’UE jugé “très faible” 

Les autorités sanitaires européennes ont déclaré mercredi que le risque pour les résidents de l'UE lié à l'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement en Afrique centrale restait "très faible", malgré les inquiétudes croissantes concernant la propagation d'une souche rare du virus en République démocratique du Congo et en Ouganda voisin.

Pamela Rendi-Wagner, directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, a déclaré que les autorités avaient recensé 332 cas confirmés et 49 décès liés à l'épidémie, ainsi que 116 cas suspects actuellement en cours d'investigation.

Elle a précisé qu'aucun cas n'avait été importé dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen à ce jour.

Les experts de la santé surveillent de près cette épidémie, car elle implique la souche Bundibugyo du virus Ebola, une forme moins courante du virus pour laquelle il n'existe ni vaccin homologué ni traitement ciblé.

Les responsables indiquent que la réponse est compliquée à cause de l'insécurité, les déplacements de population et les infrastructures sanitaires limitées dans les régions touchées.

Mme Rendi-Wagner a déclaré que, bien que le risque soit faible dans l'UE, l'épidémie reste préoccupante et que des mesures préventives étaient mises en place.

Le virus Ebola est très contagieux et se propage parmi les humains par contact avec des fluides corporels tels que les vomissures, le sang ou le sperme.

Les symptômes comprennent de la fièvre, des vomissements, de la diarrhée, des douleurs musculaires et, parfois, des hémorragies internes et externes.