Ballon d'Or 2026 : une liste dominée par le PSG, l'Afrique peu présente

Les nominations pour le Ballon d'Or 2026, qui récompense la saison 2025-2026, ont été annoncées mardi par le magazine France Football avant la cérémonie prévue le 26 octobre prochain à Londres. Quelques joueurs africains sont à retrouver parmi les nommés.

Chez les hommes, le capitaine marocain Achraf Hakimi fait partie de la liste des 30 élus pour la deuxième année d'affilée. Le défenseur est fort d'une saison marquée par un deuxième sacre en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain et une victoire en Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc. Hakimi avait été sacré meilleur joueur africain de l'année en 2025.

À ses côtés, on retrouve l'ailier sénégalais Sadio Mané, qui évolue actuellement en Arabie saoudite. Les deux joueurs sont les seuls représentants du continent pour le trophée masculin.

L'Afrique compte aussi deux nommées chez les femmes, avec la présence de la zambienne Barbra Banda, attaquante au Pride d'Orlando, et de la malawite Temwa Chawinga, qui joue à Kansas City. Chawinga s'est notamment illustrée en aidant le Malawi à atteindre la finale de la CAN féminine cet été, un parcours inattendu pour une nation qui faisait sa première apparition dans la compétition.

L'Ivoirien Yan Diomandé, 19 ans, et l'Algérien de 20 ans Ibrahim Maza sont de leur côté en course pour le trophée Kopa du meilleur jeune joueur masculin. Ils auront notamment face à eux le champion du monde et attaquant du FC Barcelone Lamine Yamal, déjà deux fois lauréat.

Chez les gardiens, le continent africain est représenté par le Marocain Yassine Bounou, qui évolue à Al-Hilal, le Sénégalais Édouard Mendy, lui aussi en Arabie saoudite, et le héros cap-verdien Vozinha.

Domination du PSG

Le Paris Saint-Germain est particulièrement présent dans la liste des nominations pour la récompense masculine. Outre Hakimi, huit joueurs du PSG sont nommés, dont le lauréat 2025 Ousmane Dembélé. Ferran Torres, transfert estival venu du FC Barcelone, fait également parti des nommés.

"Je pense que ce trophée va rester dans les mains d’un joueur du Paris Saint-Germain", a déclaré Ousmane Dembélé dans un entretien à France Football.

Les joueurs du club parisien ont face à eux de sérieux concurrents, dont l'Anglais Harry Kane, vainqueur en Bundesliga avec le Bayern Munich, mais aussi Lionel Messi, huit fois lauréat du Ballon d'Or, ou encore Kylian Mbappé.

Même s'il est difficile de remporter le Ballon d'Or sans avoir décroché de trophée majeur, Mbappé est entré dans l'histoire en dépassant Lionel Messi au classement des meilleurs buteurs de tous les temps de la Coupe du monde (22 buts). L'attaquant du Real Madrid s'est dit optimiste sur ses chances de remporter le fameux trophée.

Côté féminin, le champ est ouvert avec l'absence d'Aitana Bonmatí, lauréate des trois dernières éditions. La milieu de terrain barcelonaise n'a pas été retenue après avoir manqué la majeure partie de la saison en raison d'une blessure. Alexia Putellas, double lauréate, Ewa Pajor et Melchie Dumornay figurent parmi les favorites.

Le Ballon d'Or, dont l'édition masculine fête ses 70 ans cette année, sera remis le 26 octobre lors d'une cérémonie se déroulant au Royaume-Uni et non en France, pour la première fois de son histoire.